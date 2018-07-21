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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:55

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’te işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesi Sanko Yutong fabrikası kavşağında meydana geldi. 27 AVL 44 plakalı Kamyon sola dönmek isterken...

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı
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Gaziantep’te işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesi Sanko Yutong fabrikası kavşağında meydana geldi. 27 AVL 44 plakalı Kamyon sola dönmek isterken karşı yönden gelen 27 Z 7457 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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