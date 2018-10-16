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16 Ekim 2018 Salı 11:15

Hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Konya’nın Hüyük ilçesinde kasasındaki hafriyatı boşaltmak isteyen kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
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Konya’nın Hüyük ilçesinde kasasındaki hafriyatı boşaltmak isteyen kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Hüyük ilçesine bağlı İlmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında şoför olarak çalışan Şahin Selvi (47) idaresindeki 42 HVR 22 plakalı kamyon, sürücünün hafriyat boşaltmak için geri geri gittiği sırada uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlanan kamyonun şoförü Şahin Selvi olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Selvi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk babası olan Selvi’nin kamyondaki hafriyatı boşaltmak istediği sırada kapağın açılmadığı bu sırada geri geri giderken uçuruma yuvarlandığı öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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