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07 Ekim 2018 Pazar 10:40

Haiti’deki depremde 11 kişi hayatını kaybetti

Haiti’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haiti'deki depremde 11 kişi hayatını kaybetti
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Haiti’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Karayipler’deki ada ülkesi Haiti’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Depremde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. USGS, merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, sivil savunma ekiplerinin deprem bölgesine geldiğini ve depremden etkilenenlere yardım ettiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami alarmı verilmediği, bölgenin 2 artçı depremle tekrar sallandığı öğrenildi.

Haiti’de Ocak 2010’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.
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