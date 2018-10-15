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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:17

Hakim, mahkemeye gelemeyen kadının ifadesini almak için evine gitti

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki kadının evine giderek ifadesini aldı.Kastamonu’nun Küre ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı...

Hakim, mahkemeye gelemeyen kadının ifadesini almak için evine gitti
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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki kadının evine giderek ifadesini aldı.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır’ı kaybeden Elife Sağır’ı mağdur katılan olarak dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye davet etti. Sağlık sorunları nedeniyle Elife Sağır’ın evinden çıkamaması üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine yazı göndererek mağdurun ifadesinin alınmasını talep etti. Talebi yerinde bulan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, mağdur Elife Sağır’ın evine giderek ifadesini aldı. Elife Sağır, ifadesinde karşı taraftan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Sağır’ın ifadesini alan hakim, mübaşir ve katip, işlemlerin ardından evden ayrıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayından Küre ilçesinde meydana geldi. İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Y.D. ile Hayati Sağır ve oğlu Y.İ.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, Hayati Sağır ile oğlu Y.İ.S.’ı yanında bulunan silahla yaralamıştı. Hayati Sağır olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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