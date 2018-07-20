Hakkari merkezli düzenlenen ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi ve Esendere Beldesi ile Van’ın Başkale ilçesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek de ele geçirilmiştir. 17 Temmuz 2018 günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari merkezli ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ operasyonu
Hakkari merkezli düzenlenen ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.