Hakkari merkezli ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ operasyonu

Hakkari merkezli düzenlenen ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi ve Esendere Beldesi ile Van’ın Başkale ilçesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek de ele geçirilmiştir. 17 Temmuz 2018 günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.