Hakkari şehidi Güngör’ün baba evine Türk bayrakları asıldı

Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün Kırıkkale’deki baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından PKK’lı teröristler...

Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün Kırıkkale’deki baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından PKK’lı teröristler tarafından 2 adet güdümlü füze atılması sonucu 1 asker şehit olmuş, 3’ü asker 4 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör’ün (26), Kırıkkale’nin Kaletepe Mahallesi’ndeki baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

7 kardeş olan şehit Güngör’ün Gaziantep’te görev yapan jandarma uzman çavuş ağabeyi de olduğu öğrenildi.