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22 Temmuz 2018 Pazar 19:40

Hakkari Valiliğinden ‘saldırı’ açıklaması

Hakkari Valiliği, teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör...

Hakkari Valiliğinden ‘saldırı' açıklaması
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Hakkari Valiliği, teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roket atıldığı bildirdi. Açıklamada, "Atılan roket sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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