Hakkari’de 2’si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 Temmuz 2018 günü saat 15.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonrası, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede icra edilen operasyon neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.