Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
Hakkari’de bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.