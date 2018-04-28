Hakkari’de bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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