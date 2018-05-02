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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:52

Hakkari’de PKK cephaneliği bulundu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün...

Hakkari'de PKK cephaneliği bulundu
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen iki sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda il merkezi Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 2 sığınakta; 9 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 9 adet el bombası, bin 800 adet bixi mühimmatı, 750 adet doçka mühimmatı, 1 adet doçka namlusu, 2 adet akü, 500 metre kablo, 3 adet kırıcı delici, 10 adet kırıcı delici aletinin ucu, 25 metre havalandırma borusu, 1 adet havalandırma aspiratörü, 15 adet ampul, 3 adet mutfak tüpü, bin kilogram pirinç, 4 bin kilogram un, 200 kilogram nohut, 200 kilogram mercimek, 200 kilogram kuru fasulye, 100 kilogram tuz ve 60 kilogram çay ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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