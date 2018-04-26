Hakkari’de saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Merkez kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26.04.2018 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyon neticesinde; 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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