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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:51

Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari il merkezi ile Çukurca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ile bir miktar C-4 patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari'de terör operasyonu
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Hakkari il merkezi ile Çukurca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ile bir miktar C-4 patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Yeşilçeşme Mahallesi’nde bulunan mezarlık civarı ile il merkezindeki Karşıyaka Mahallesi Pirodan Ormanları bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Çukurca’da 10 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 32 adet dinamit lokumu, 1 adet havan mühimmatı ve bir miktar C-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi. İl merkezinde ise 3 adet çuval içerisinde; 20 adet RPG-7 roketatar başlığı, 15 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 20 adet dinamit lokumu, 2 adet patlatma kapsülü, 3 kilogram amonyum nitrat, 261 gram C-4 patlayıcı madde, 1 adet akü, 1 adet çakmak gazı tüpü ve 15,2 metre kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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