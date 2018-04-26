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26 Nisan 2018 Perşembe 11:03

Hakkari’de terör örgütünün bölge sorumlusu öldürüldü

Hakkari merkez kırsalında F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtında öldürülen 4 teröristten birinin örgütün sözde Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi.

Hakkari'de terör örgütünün bölge sorumlusu öldürüldü
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Hakkari merkez kırsalında F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtında öldürülen 4 teröristten birinin örgütün sözde Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "25.04.2018 günü İlimiz Merkez Kaymaklı ve Ördekli Köyleri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde; 26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i ölü, 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu Şahan kod adlı Menderes Demir’in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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