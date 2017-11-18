Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK’lı teröristlere ait sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü...

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK’lı teröristlere ait sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.



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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.11.2017 günü merkez Aksu köyü kırsal alanında tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 19 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, 40 adet doçka fişeği, 4 adet küçük tüp, 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 14 adet pil bloğu ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.