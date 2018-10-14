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14 Ekim 2018 Pazar 12:39

Hakkari’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hakkari’de bir otomobilin şarampole yuvalanması sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Hakkari’de bir otomobilin şarampole yuvalanması sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Geçitli köyünden Hakkari kent merkezi istikametine doğru giden G.A. yönetimindeki otomobil, Durankaya beldesi Şelale mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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