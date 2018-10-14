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14 Ekim 2018 Pazar 09:46

Hakkari’de yük hayvanı üzerinde 161 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Hakkari’de 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir yük hayvanı üzerinde 161 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Hakkari'de yük hayvanı üzerinde 161 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi
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Hakkari’de 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir yük hayvanı üzerinde 161 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 12 Ekim 2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Samanlı Mezrası sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, 1 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 161 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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