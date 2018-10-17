Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs sahilde içki içerken yakalandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde içki içtiği ileri sürülen K.Y.’ye (48) yaptıkları GBT sonucu şahsın gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan K.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. K.Y., Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.