ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 10:19

Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu

BURSA (İHA) – Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunmayan zehir tacirlerinin halıların içine gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Rona buldu.

Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

BURSA (İHA) – Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunmayan zehir tacirlerinin halıların içine gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Rona buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Baskında adreslerde arama yapan ekipler, açık bırakılan çamaşır makinesi ve vantilatörden aranan şahısların evden birkaç dakika önce çıktığını belirledi. Şahısların eve dönme ihtimaline karşı uzun süre bölgede bekleyen ekipler, söz konusu adreste dakikalarca arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği Rona’nın da katıldığı operasyonda halıların içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Rona’nın evde tepki verdiği halıları arayan narkotik polisi, gizlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirdi. Ekipler arama tamamlandıktan sonra adresten ayrıldı. Adreste ikamet eden şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku