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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51

Halk otobüsü yaşlı adama böyle çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adamın geçirdiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Yeşiltepe Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü...

Halk otobüsü yaşlı adama böyle çarptı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı adamın geçirdiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Yeşiltepe Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Dursun Ali Sesli (86) İmam Hatip Lisesi mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada E.T. idaresindeki 67 M 8056 plakalı halk otobüsü çarptı. 112 sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü E.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede güvenlik kameralarını izleyen mahkemeye heyeti tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde yaşlı adamın bir kamyonetin önünden yolun karşısına geçmek istediği, kendisini son anda fark eden otobüs sürücüsünün frene ve kornaya basmasına rağmen kurtaramadığı görüldü. Sürücünün otobüsü durdurup yaralanan yaşlı adama yardıma gitmeside güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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