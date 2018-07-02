Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Yeşiltepe Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Ali Sesli İmam Hatip Lisesi mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada E.T. idaresindeki 67 M 8056 plakalı halk otobüsü çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 86 yaşındaki yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yapan sürücü gözaltına alınırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.