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12 Ekim 2018 Cuma 12:53

Halkalı’da 5 katlı binanda çıkan yangında mahalleli korku dolu anlar yaşadı

İSTANBUL (İHA) – Halkalı’da, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıda dumanlar gökyüzüne yükseldi, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Evleri yanan vatandaşlar ise gözyaşları ile söndürme çalışmalarını izledi. Öte yandan yangın nedeniyle çatıdan parçaların düşme tehlikesine karşı vatandaşlar, sokakta bulunan bir otomobili taşıyarak, uzaklaştırıp, yolu açtı

Halkalı'da 5 katlı binanda çıkan yangında mahalleli korku dolu anlar yaşadı
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İSTANBUL (İHA) – Halkalı’da, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıda dumanlar gökyüzüne yükseldi, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Evleri yanan vatandaşlar ise gözyaşları ile söndürme çalışmalarını izledi. Öte yandan yangın nedeniyle çatıdan parçaların düşme tehlikesine karşı vatandaşlar, sokakta bulunan bir otomobili taşıyarak, uzaklaştırıp, yolu açtı

Yangın, 11.20 sularında Küçükçekmece Halkalı Filiz Sokaktaki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katındaki bir dairede yaşayan yaşlı bir katının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine Halkalı, Kocasinan, Sefaköy’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan dairede oturan bir kadının mahsur kaldığını öğrenince hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Kadın yara almadan kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına alırken, alevlerden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürme için yan binanın çatı katına çıkarak, söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Yanan evlerini gözyaşlarıyla seyrettiler

Yangın nedeniyle çatıdan parçaların düşme tehlikesine karşı vatandaşlar, sokakta bulunan bir otomobili taşıyarak, uzaklaştırıp, yolu açtı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika sonra yangını kontrol altına alarak, tamamen söndürdü. Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın söndürüldükten sonra binada ikamet eden vatandaşlar, yanan evlerine yaşlı gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, binayı alevler sararken, bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonlarıyla, sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti.
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