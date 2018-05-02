ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:41

Hama’da hastaneye saldırı: 1 ölü

Hama’da bulunan Kafr Zita Hastanesine yönelik hava saldırısında 1 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, hastanenin büyük bir bölümü hizmet dışı kaldı.

Hama'da hastaneye saldırı: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hama’da bulunan Kafr Zita Hastanesine yönelik hava saldırısında 1 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, hastanenin büyük bir bölümü hizmet dışı kaldı.

Suriye’nin Hama kentinde bulunan Kafr Zita Hastanesine, 4 kez hava saldırısı gerçekleştirildi. Hama Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kafr Zita Hastanesinin Rus uçakları tarafından 4 kez hava saldırısı ile vurulduğu bildirildi. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bir kısmının da servis dışı kaldığı aktarıldı.

Hama Sağlık Müdürlüğü, hastanenin birçok alanda sağlık hizmet sunduğunu, bu nedenle Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından hedef alındığını ifade ederek, uluslararası topluma hastanelerin hedef alınmasının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku