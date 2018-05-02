Hama’da hastaneye saldırı: 1 ölü

Hama’da bulunan Kafr Zita Hastanesine yönelik hava saldırısında 1 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, hastanenin büyük bir bölümü hizmet dışı kaldı.

Suriye’nin Hama kentinde bulunan Kafr Zita Hastanesine, 4 kez hava saldırısı gerçekleştirildi. Hama Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kafr Zita Hastanesinin Rus uçakları tarafından 4 kez hava saldırısı ile vurulduğu bildirildi. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bir kısmının da servis dışı kaldığı aktarıldı.

Hama Sağlık Müdürlüğü, hastanenin birçok alanda sağlık hizmet sunduğunu, bu nedenle Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından hedef alındığını ifade ederek, uluslararası topluma hastanelerin hedef alınmasının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.