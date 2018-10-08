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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:23

Hamile inek helikopterle kurtarıldı

Ankara’nın Kalecik ilçesi, Gölköy mevkiinde bulunan yüksek bir yardan kuru dere yatağına düşerek arka ayağını sakatlayan hamile inek, AKUT Ankara Ekibi, Jandarma Havacılık Komutanlığı, Kalecik Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi...

Hamile inek helikopterle kurtarıldı
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Ankara’nın Kalecik ilçesi, Gölköy mevkiinde bulunan yüksek bir yardan kuru dere yatağına düşerek arka ayağını sakatlayan hamile inek, AKUT Ankara Ekibi, Jandarma Havacılık Komutanlığı, Kalecik Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 9 saat süren ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı.

AKUT Ankara Ekibine yapılan ihbarda hamile bir ineğin kuru dere yatağında 8 gündür mahsur olduğu bilgisi alındı. AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz ve 4 gönüllüsü ile olay yerine giden AKUT ekibi, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebiyle 400 kilo ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı.

İlk önce Kalecik Belediyesi ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi’nden gelen kepçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle Jandarma Havacılık Komutanlığı ile irtibata geçilerek bu kez helikopter talep edildi. Olumlu yanıt alınınca yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi. Hamile inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek ilginç görüntülere sahne oldu. Olaya şahit olan vatandaşlar, Uçan Fil Jumbo filminden esinlenerek ineğe “Jumbo” adını taktı. Güvenli alanda bekleyen traktör römorkunun üzerine indirilen inek, AKUT gönüllülerinin refakatinde köydeki ahırına getirilerek sahibine teslim edildi.
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