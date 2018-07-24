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24 Temmuz 2018 Salı 16:37

Hamile kadını taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile bir kadını götürmekte olan ambulans kavşakta bekleyen araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Hamile kadını taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile bir kadını götürmekte olan ambulans kavşakta bekleyen araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe mevkii Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile bir kadını götürmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen ambulans, kavşakta ilk olarak yeşil ışık yanmasıyla birlikte yola çıkan BL 694 CO plakalı gurbetçi bir vatandaşın aracına çarptı. Ambulans daha sonra kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Cemal D. idaresindeki 38 YD 212 plakalı araca çarparak durdu. Kazada ambulans şoförüyle birlikte ismi belirlenemeyen 1 kişi ve Burcu D., Fatma Nur D. ile Alev D. yaralandı. Yaralılar ve ambulansta bulunan hamile kadın başka bir ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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