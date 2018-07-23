Harp Akademilerindeki darbe faaliyetleri davasında mütalaa açıklandı

Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada mütalaa açıkladı. Savcı, 125 sanığın ’anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılıp cezaevine konulmasına ilişkin 1’i firari 126 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen davaya 120’i tutuklu 124 sanık ile avukatları katılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

Mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel’in de aralarında bulunduğu 125 sanığın ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, bu sanıkların ayrıca ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması da talep edildi.

Aralarında Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler’in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca mütalaada, 6 sanığa ’Haksız arama’ suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa ’Konut dokunulmazlığı ihlal’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da ’nitelikli yağma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Hacı Murat Sönmez, Necip Dirik, Ali Akyürek ve Ferhat Pınar’ın hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı, infaz şartları, atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. Firari sanık Zafer Özleblebici hakkındaki yakalama kararının beklenmesi talep edilen mütalaada, bu sanığın dosyasının ayrılması gerektiği belirtildi.

Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlanması için duruşmayı erteledi.