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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:48

Harput’un tahliyesine başsavcılıktan itiraz geldi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’den yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un 50 bin lira kefaletle tahliye edilmesine itiraz etti.

Harput'un tahliyesine başsavcılıktan itiraz geldi
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’den yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un 50 bin lira kefaletle tahliye edilmesine itiraz etti.

Bursa 8 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput yaşı ilerlediği ve sağlık sıkıntıları yaşadığı gerekçesi ile 50 bin lira kefaletle tahliye edildi. Tahliye kararını doğru bulmayan başsavcılığın ve Başbakanlık avukatlarının karara itiraz ettiği öğrenildi.
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