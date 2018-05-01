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01 Mayıs 2018 Salı 19:00

Hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti

Osmaniye’de devlet hastanesinde görevli polis ile 2 özel güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp etti
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Osmaniye’de devlet hastanesinde görevli polis ile 2 özel güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan Cumartesi gece saatlerinde kolundan yaralı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesinin ek hizmet binasındaki acil servise yakınlarına gelerek nöbetçi doktor Abdurrahman Güngör, yaralı kadını tedavi ettiği sırada yakınları, hastane görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale ederken çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darp etti.

Olay yerine gelen takviye polis ekipleri gelirken kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkarılırken darp edilen hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin arandığı kaydedildi.

Acil servisin önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınayan Sağlık-Sen İl Başkanı Muhittin Çenet, Osmaniye Devlet Hastanesinde fedakarca çalışan personelin bir grup tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etti.
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