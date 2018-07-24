ASAYİŞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:13

Hastane önünde şüpheli çanta ve kadın paniği

Antalya’da Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişine çanta atıp uzaklaşan kadın polise zor anlar yaşattı. Şüpheli çantadan giyim eşyaları çıktı.

Hastane önünde şüpheli çanta ve kadın paniği
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Antalya’da Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişine çanta atıp uzaklaşan kadın polise zor anlar yaşattı. Şüpheli çantadan giyim eşyaları çıktı.

Olay dün saat 16.30 sırasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil servis önüne elindeki çantayı atıp yola doğru koşmaya başlayan kadın hastane önünde kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlileri tarafından engellenmek istenen kadın önce kaldırım kenarında bulunan bir taşı güvenlik görevlilerine attı ardından da Güllük Caddesi’nden geçen araçların önüne atlayıp, trafiği kapattı. İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın cadde ortasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumaya başladı.

Uzun süre Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve İstiklal Marşı’nı okuyan Ş.A. güvenlik görevlileri ve polisler tarafından acil servis içerisine götürülüp sakinleştirildi. Ş.A’nın acil servis önüne attığı çanta için ise bomba imha uzmanı tarafından incelendi. İnceleme sonucu çantada herhangi bir olumsuzluk olmadığının belirlenmesinin ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Tüm bunlar yaşanırken hastane içerisinde bulunan vatandaşlar da yaşananları pencerelerden meraklı gözlerle izledi.
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