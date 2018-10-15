Hastane, yangından kıl payı kurtuldu

İzmir’de Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliğinin üst katında bulunan otoparkta çıkan araç yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Çiğli 6782 Sokak üzerinde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin üst katında bulunan ATV bir anda alev aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine çok yakın olması nedeniyle yangına zamanında müdahale edildi. Alev alan ATV hurdaya dönerken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı da önledi.

ATV’nin aşırı ısınmadan kaynaklı alev aldığı belirtilirken otoparkta bulunan lüks bir araç da yangında zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.