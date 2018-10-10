ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:52

Hastaneye giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hastaneye giderken mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü...

Hastaneye giderken kaza yaptı: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hastaneye giderken mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü Gemeçler Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Eren idaresindeki 34 EC 4712 plakalı araç sürücüsü, araçta bulunan babası Hakkı Eren’i hastaneye götürmek üzereyken, yolun mıcırlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulanan evin duvarına çarptı. Kaza anında çarpmanın etkisiyle bahçede bulunan ev sahibi Ramazan Gemeç, ayağına taş düşerek yaralandı. Yaşanan olayın ardından kaza yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı. Kazada araçta bulunan araç sürücüsü Erol Eren, Hakkı Eren ve Ramazan Gemeç Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku