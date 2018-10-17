Hastaneye karnında inşaat demiri ile getirildi

Niğde’de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Saim G., zeminde bulunan demir çubuğun üzerine düştü. İşçinin karnına saplanan demiri İtfaiye keserken, yaralanan işçi vücuduna saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Bor ilçesinde bir inşaatın ikinci katında çalışan 28 yaşındaki Saim G., dengesini kaybederek, inşaat sahasında bulunan demirin üstüne düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karnına saplanan demiri kesti. Daha sonra işçi sağlık ekipleri tarafından vücudundaki demir ile hastaneye kaldırıldı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.