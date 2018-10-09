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09 Ekim 2018 Salı 21:16

Hatalı sollama yapan kamyon 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde traktörü sollamaya çalışan kamyon karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinden Saimbeyli ilçesi istikametine giden 01 RR 566 plakalı kamyonun sürücüsü,...

Hatalı sollama yapan kamyon 2 otomobile çarptı: 4 yaralı
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Kayseri’nin Develi ilçesinde traktörü sollamaya çalışan kamyon karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinden Saimbeyli ilçesi istikametine giden 01 RR 566 plakalı kamyonun sürücüsü, önündeki traktörü sollamak için şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyon, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 TR 134 ve 51 BN 073 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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