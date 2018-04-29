Hatalı sollama yine can aldı: 1 ölü 1 yaralı

Tuzla’da D-100 yan yolda, hatalı sollama yapan bir otomobil minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 01.00 saatlerinde, Tuzla Şifa Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyir halinde olan İsa Fidan yönetimindeki 34 VV 8995 plakalı otomobil, tek şeritli yolda hatalı sollama yaptı. Karşı istikametten gelen 34 HT 4533 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, minibüs şoförü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsa Fidan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.