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11 Ekim 2018 Perşembe 13:41

Hatay Valiliğinden "dolandırıcı" uyarısı

Hatay Valiliği, vali veya valilik makamı adına kendilerini arayarak yardım talebinde bulunan dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Hatay Valiliğinden 'dolandırıcı' uyarısı
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Hatay Valiliği, vali veya valilik makamı adına kendilerini arayarak yardım talebinde bulunan dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Hatay Valiliği, bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri Vali Erdal Ata veya valilik makamı adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları bilgileri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal Polis 155 veya Jandarma 156 birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Hatay Valiliğinin 03262146210 numaralı telefonuyla irtibat kurarak bilgi paylaşmaları, suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.
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