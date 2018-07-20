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20 Temmuz 2018 Cuma 17:19

Hatay’da 16 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı Mahallesi’ndeki bir eve yaptığı operasyonda yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu...

Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı Mahallesi’ndeki bir eve yaptığı operasyonda yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 16 şahsı yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler yapılan GBT ve parmak izi işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak Suriye uyruklu Muhammet M. (49) gözaltına alındı. Şahsın daha önce de insan kaçakçılığı yaptığı ve kişi başına 600 dolar aldığı öğrenildi.
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