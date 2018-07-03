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03 Temmuz 2018 Salı 10:31

Hatay’da 18 kaçak mülteci yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 18 kaçak mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından...

Hatay'da 18 kaçak mülteci yakalandı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 18 kaçak mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından GBT sorgulamaları yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Kırıkhan İlçe Jandarma Karakolu tarafından Cilvegözü Sınır Kapısına gönderildi.
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