Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 18 kaçak mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından GBT sorgulamaları yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Kırıkhan İlçe Jandarma Karakolu tarafından Cilvegözü Sınır Kapısına gönderildi.
Hatay’da 18 kaçak mülteci yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 18 kaçak mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından...