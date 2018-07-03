Hatay’da 18 kaçak mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından GBT sorgulamaları yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Kırıkhan İlçe Jandarma Karakolu tarafından Cilvegözü Sınır Kapısına gönderildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 18 kaçak mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi sınır karakolunda görev yapan ekipler tarafından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 18 kaçak mülteci yakalandı. Mülteciler, ifadelerinin ardından...

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