ASAYİŞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 19:42

Hatay’da Afrin konvoyu hareketliliği

Afrin Harekatı kapsamında görev alan askeri zırhlı taşıyıcı ve tanklar nöbet değişimi için dönüşe geçti.

Hatay'da Afrin konvoyu hareketliliği
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Afrin Harekatı kapsamında görev alan askeri zırhlı taşıyıcı ve tanklar nöbet değişimi için dönüşe geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden Suriye’nin Afrin Bölgesi’ne gelen zırhlı askeri araçların bir bölümü nöbet değişimi için İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. İskenderun Demiryolu İstasyonu’na gelen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırıldığı, buradan da nöbet değişimi için birliklerine gönderildiği öğrenildi.
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