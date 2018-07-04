ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:39

Hatay’da aranan 6 şahıs tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

Hatay'da aranan 6 şahıs tutuklandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. 12 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 3 ayrı dosyadan toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Orçun U., 3 ay tazyik hapsi bulunan Murat Y., 2 ayrı dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Özgür Ç., 2 ayrı dosyadan toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet K., 2 ayrı dosyadan toplam 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan Orhan Ö., 3 ay tazyik hapsi bulunan Veysel A. ve hırsızlık suçundan İskenderun 4. Asliye Ceza mahkemesince aranması bulunan Mehmet K. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanırken, Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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