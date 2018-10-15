Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na farklı birliklerden askeri tank ve askeri personel takviyesi yapıldı.Kırıkhan ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na askeri tank sevkiyatı yapıldı. Kışlaya askeri personel takviyesinin de yapıldığı gözlendi.
Hatay’da askeri hareketlilik
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’na farklı birliklerden askeri tank ve askeri personel takviyesi yapıldı.