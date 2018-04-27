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27 Nisan 2018 Cuma 14:49

Hatay’da çiftlik yangını

Hatay’da bir çiftlikte çıkan yangında bir otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Kırıkhan ilçesi Söğütlüöz Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Tokluca’ya ait çiftliğin ambar bölümünde sabah saatlerinde...

Hatay'da çiftlik yangını
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Hatay’da bir çiftlikte çıkan yangında bir otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırıkhan ilçesi Söğütlüöz Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Tokluca’ya ait çiftliğin ambar bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftlik çalışanları itfaiyeye haber verip, alevlere müdahale ederken, bir yandan da ambarda bulunan zirai tarım malzemelerini dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik sahibi Adem Tokluca, yangının neden çıktığının henüz belirlenemediğini söyleyerek, "Yapılacak bir şey yok, yangın bu. Allah beterinden korusun. İtfaiye ekipleri de elinden geleni yaptı" dedi.

Kırıkhan ilçe jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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