Hatay’da kaybolan küçük Ufuk özel köpeklerle aranıyor

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde geçtiğimiz Pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı, 4 gündür süren arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları bugün sabahtan itibaren yeniden başladı. Küçük çocuğun arama çalışmalarına Antalya’dan getirilen kadavra köpekleri ’Melo’, ’Obert’ ve jandarma köpeği ’Eyvah’ da köyde bulunan evleri, ahır ve arazide arama çalışmalarına katıldı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.