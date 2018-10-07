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07 Ekim 2018 Pazar 21:01

Hatay’da kaza: 1 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz Pirinçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut K. yönetimindeki 31 AER 10 plakalı araç ile Zeynettin Ş. idaresindeki 31 UE 716 plakalı...

Hatay'da kaza: 1 yaralı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz Pirinçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut K. yönetimindeki 31 AER 10 plakalı araç ile Zeynettin Ş. idaresindeki 31 UE 716 plakalı araç Büyükdere Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen araçlar refüjde durdu. Kaza sonrası 31 UE 716 plakalı aracın sürücüsü Zeynettin Ş. yaralandı. Zeynettin Ş. kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zeynettin Ş.‘nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası Arsuz-İskenderun karayolunda trafik ekipleri tarafından tedbir alırken, araçların kontrollü geçişini sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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