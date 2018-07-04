ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:37

Hatay’da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde merdiven altı hasta muayenesine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’Nitelikli...

Hatay'da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın İskenderun ilçesinde merdiven altı hasta muayenesine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’Nitelikli dolandırıcılık ile kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçları’ kapsamında biri ruhsatsız tıbbi ilaç deposu, diğeri ise Suriye uyruklu doktorların Suriyeli hastaları muayene ettiği ve ilaç yazdığı sahte muayenehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda toplamda 2 bin 175 adet tıbbi ilaç, bin 553 kutu, 395 Blister (kutusu olmayan açılmış ilaç) ve medikal malzemeler ele geçirdi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu M.S.E, A.E. ve A.A gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku