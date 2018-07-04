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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:31

Hatay’da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Üçgüllük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Gönan A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile Cihan Özgür Özsüren yönetimindeki 17 LK 939 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Cihan Özgür Özsüren, minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Arsuz İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri trafikte kontrolü sağlarken, minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsünü çıkartmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ettiler. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, vincin minibüsü kaldırması ile çıkartılabildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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