ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 16:08

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Soğukoluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ekibi havadan ve karadan...

Hatay'da orman yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Soğukoluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ekibi havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının bahçe temizliğinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Bağ ve bahçe temizliği konusunda uyarılarda bulunan Ketmen, “Tarla ve bahçelerden çıkan çöpleri yakarak temizleme yoluna gitmeyelim. Bu dönem çok tehlikeli, havanın yağışlı olduğu döneme kadar bu tür girişimlerden uzak duralım” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku