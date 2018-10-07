Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Soğukoluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ekibi havadan ve karadan...

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Soğukoluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ekibi havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının bahçe temizliğinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Bağ ve bahçe temizliği konusunda uyarılarda bulunan Ketmen, “Tarla ve bahçelerden çıkan çöpleri yakarak temizleme yoluna gitmeyelim. Bu dönem çok tehlikeli, havanın yağışlı olduğu döneme kadar bu tür girişimlerden uzak duralım” dedi.