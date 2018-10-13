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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:47

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos dağları kırsalında orman yangını çıktı.Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Kaledibi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Kahramanmaraş...

Hatay'da orman yangını
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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos dağları kırsalında orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Kaledibi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, havadan 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, karadan 11 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 1 dozer, 3 teknik eleman ve 70 yangın söndürme işçisi ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını kaydetti.
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