Hatay’da orman yangınında yoğun mücadele

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, ekipler gecede çalışmalarını sürdürüyor.

Arsuz Işıklı Mahallesi ormanlık alanında ve yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, bölgede yaptığı incelemeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün saat 14.00 sularında başladığını ve çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte ekipleri harekete geçirdiklerini, yangında ilk olarak evlere ve vatandaşlara zarar gelmesini önlemek üzere planladıklarını belirten Altıntaş, "Yangın anında ilk olarak Kale Mahallesi’ndeki ilk müdahale ekibimizi harekete geçirdik. Yörenin sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için helikopterlerimizi kaldırdık. Helikopterlerden ilk görüntüleri aldıktan sonra yangının tehlikeli olabileceği noktasında şüphemiz artınca Adana, Mersin ve Antalya’dan da 4 helikopter, 2 uçağımızı kaldırdık. 36 arazöz, 12 su tankı, 6 dozer, 2 greyder ve 300’e yakın işçimizle birlikte 11-12 teknik elemanla yangına müdahale ettik. Yangın şu an için kısmen kontrol altında. Çok büyük tehlike arz etmiyor. Tabii yangımızın bu kadar büyümesinin esas sebebi, köy merkezinde çıkmış olması ve köydeki insanlar zarar görmesin diye biz ilk önce köydeki yanan alanlara, evler zarar görmesin diye köye müdahale ettik. Köye müdahale ettiğimiz için de yangın biraz büyüdü. Çıkış sebebi ile ilgili şuan için bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Jandarma ile birlikte takip ediyoruz. Soğutma çalışmalarına yarında devam ederiz. Şuan kısmen kontrol altında, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra zarar gören alan tam anlamıyla ortaya çıkar" dedi.

Yangın nedeniyle herhangi bir ev ve vatandaşın zarar görmediğini sözlerine ekleyen Altıntaş, soğutma çalışmalarının gece ve yarın da devam edeceğini aktardı. İlk belirlemelere göre yangında 40 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha’da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca, Arsuz Kaymakamlığı koordinesinde, İskenderun Kızılay Şubesi tarafından Işıklı Mahallesi’nde orman yangını nedeniyle afet ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara iaşe dağıtımı yaptı.

İskenderun Kızılay Şube Başkanı Ümit Günay, orman söndürme ekipleri ile mahalleliye 2 bin 500 adet su ile 200 adet yemek ve ayran dağıtımı yaptıklarını belirtti.