Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda madeni para ve değerli taş ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine...

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda madeni para ve değerli taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada M.S. (46) isimli şahsın aracında ve üstünde arama yaptı. Aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 adet gümüş para, 4 adet parlak siyah taş, 1 adet yeşil taş, 1 adet büyük taş, 2 adet küçük parlak taş, 3 adet yuvarlak taş ve 3 adet gümüş metal para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.