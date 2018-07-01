Hatay’da zihinsel engelli çocuk kayboldu

Alınan bilgiye göre, Hassa ilçesi Arpalıkışağı Mahallesi’nde 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa ailesi saatlerdir ulaşamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri mahallede arama çalışması başlatırken Hatay AFAT ekipleri de destek amaçlı bölgeye geldi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.