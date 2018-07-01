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01 Temmuz 2018 Pazar 18:47

Hatay’da zihinsel engelli çocuk kayboldu

Hatay’ın Hassa ilçesinde 6 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk kayboldu. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Hatay'da zihinsel engelli çocuk kayboldu
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Hatay’ın Hassa ilçesinde 6 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk kayboldu. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Alınan bilgiye göre, Hassa ilçesi Arpalıkışağı Mahallesi’nde 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa ailesi saatlerdir ulaşamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri mahallede arama çalışması başlatırken Hatay AFAT ekipleri de destek amaçlı bölgeye geldi.
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