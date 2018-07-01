Hatay’ın Hassa ilçesinde 6 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk kayboldu. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.Alınan bilgiye göre, Hassa ilçesi Arpalıkışağı Mahallesi’nde 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa ailesi saatlerdir ulaşamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri mahallede arama çalışması başlatırken Hatay AFAT ekipleri de destek amaçlı bölgeye geldi.
Hatay’da zihinsel engelli çocuk kayboldu
Hatay’ın Hassa ilçesinde 6 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk kayboldu. Jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı.