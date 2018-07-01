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01 Temmuz 2018 Pazar 22:17

Hatay’da zincirleme kaza, 9 araç birbirine girdi

Hatay’da bir motosiklet sürücüsünün motosikletini önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi çevre yolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada 9 araç birbirine girdi....

Hatay'da zincirleme kaza, 9 araç birbirine girdi
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Hatay’da bir motosiklet sürücüsünün motosikletini önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi çevre yolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada 9 araç birbirine girdi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsünün önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü, arkadan gelen 8 araçla çarpıştı. Trafiğin kilitlendiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 9 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İlk yardım ve polis ekiplerinin hazır bekletildiği kazada, inceleme başlatıldı.
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