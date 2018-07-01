Hatay’da zincirleme kaza, 9 araç birbirine girdi

Hatay’da bir motosiklet sürücüsünün motosikletini önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi çevre yolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada 9 araç birbirine girdi....

Hatay’da bir motosiklet sürücüsünün motosikletini önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi çevre yolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada 9 araç birbirine girdi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsünün önüne kırması sonucu frene basan otomobil sürücüsü, arkadan gelen 8 araçla çarpıştı. Trafiğin kilitlendiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 9 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İlk yardım ve polis ekiplerinin hazır bekletildiği kazada, inceleme başlatıldı.